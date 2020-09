Hartley, coeurs à vif - S05 E24 - Accident

Ryan, Mai et Anita ont un accident. Cette dernière tombe dans le coma. Ryan quant à lui, se sent coupable et doit faire face à la justice. Mélanie décide de quitter le lycée pour suivre Jay. Tony, le père de Mélanie fait tout pour l’en dissuader et faire perdre son travail à Jay. Charlie est persuadé qu’Aurore est la femme de sa vie mais il la découvre en train d’embrasser un autre garçon.