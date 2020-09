Hartley, coeurs à vif - S05 E25 - Lui ou moi

Les Bailey organise des cours du soir. Il interdit de jouer sur le terrain de basket et supprime le journal pour prendre la salle. Ryan décide alors que la seule solution pour lutter contre cela est de faire une grève. Anita est presque remise, elle veut rentrer chez elle le plus vite possible mais Hilary n’est pas très d’accord pour cela. Katarina et Mai propose à Drazic de rester à l’entrepôt, mais Charlie n’est pas très joyeux à l’idée de l’avoir en tant que colocataire.