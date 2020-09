Hartley, coeurs à vif - S05 E26 - True Blood

Charlie et Drazic surprennent un cambrioleur au lycée. Ils vont alors faire une déclaration à la police. Ceux-ci soupçonnent qu’un des deux garçons est dans le coup. Drazic à deux choix : dénoncer un ami à lui qui est le voleur et se disculper ou se laisser accuser et protéger son ami. Mélanie décide de quitter Hartley pendant six mois pour un échange scolaire. La banque du sang est de passage à Hartley, Anita et Mai cherchent alors des volontaires.