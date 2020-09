Hartley, coeurs à vif - S05 E28 - Culture différente

Omar est un nouvel étudiant. les le met en garde et lui dit qu'il ne veut pas qu'il perturbe la classe. Celui-ci promet de se tenir à carreaux mais ce n'est pas le cas. Charlie se rapproche de lui mais rien ne se passe comme prévu. Anita tombe sous le charme du nouveau, ce qui provoque une grande jalousie pour Charlie. Mai et Ryan ont rompus, elle doit en plus supporter la mauvaise ambiance entre Drazic et Katarina qui règne dans l'entrepôt.