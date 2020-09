Hartley, coeurs à vif - S05 E29 - Bio ou arnaque

Katarina décide de vendre des produits bio, elle s'exerce alors au sein même du Shark Pool. Charlie a de plus en plus de mal à vivre près d'Anita sans lui avouer ses sentiments. Celui-ci est d'ailleurs surpris de ne pas se retrouver face à un refus, mais l'affaire se complique quand ils se rendent compte qu'ils doivent annoncer leur relation à Hilary. Le prochain cours de science sera une dissection de rat. Drazic ne supporte pas cette idée et profite d'une de ses heures de colle pour libérer l'animal.