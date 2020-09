Hartley, coeurs à vif - S05 E30 - Trop jeune pour elle !

Anita est doublement en colère : sa mère a une relation avec un homme plus jeune et Charlie qui le savait ne lui a rien dit. Mai et Katarina effectuent un stage dans une galerie d'art, un métier qui plaît beaucoup à Mai. Les fait tout pour reconcilier Ryan et Drazic, il leur impose alors un devoir commun.