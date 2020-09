Hartley, coeurs à vif - S05 E31 - Aux portes du succès

Drazic est repéré pour faire partie d'une équipe internationale de patineurs. Il doit alors faire ses preuves et montrer qu'il a du talent et qu'il peut se conformer aux règles. Mélanie est de retour et croit être enceinte. Ryan croit que celle-ci est rentrée pour lui mais se trompe. Il devient alors son confident. Les élevés voudraient une salle d'étude leur étant réservée, ce que Les refuse au début. Cependant, ceux-ci doivent s'occuper de tout et régler eux même les problèmes qui s'y passent.