Hartley, coeurs à vif - S05 E32 - Désillusions

C'est l'anniversaire de mariage des parents de Mélanie et celle-ci se met donc à penser à sa mère décédée, il y a trois ans. Elle se rapproche alors d'une SDF, Grace. Drazic n'apprécie plus d'être dans l'équipe internationale des patineurs, il décide donc de tout arrêter. Katarina et Charlie se disputent une nouvelle fois, à propos de la télévision cette fois. Mai est obligé d'intervenir.