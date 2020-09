Hartley, coeurs à vif - S05 E34 - Week-end de Jeûn

Les élèves de terminal ont décidé de jeûner pendant une journée. Drazic le fait car Anita le fait aussi. Anita de son côté n'a pas encore annoncé à Charlie qu'elle ne l'aime plus.Katarina se plie à son tour à ce petit jeu car elle espère ainsi perdre un peu de poids. Drazic coupe l'électricité et profite de la pénombre pour s'éclipser avec Anita, mais ceux-ci sont surpris par Charlie.Mélanie et Mai s'occupent du Shark Pool et reçoivent la visite d'un inspecteur de la Commission d'Hygiène et de la santé.Ryan obtient un emploi mais sa patronne s'avère très entreprenante, ce qui le contraint de démissionner.Pour fêter la fin du jeun, Ronnie se met à chanter. Drazic et Anita s'embrassent devant tout le monde, ce qui déplait à Ryan et force Charlie à faire sa valise et quitter la maison d'Anita.