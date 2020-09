Hartley, coeurs à vif - S05 E35 - Anita et Drazic

Anita et Drazic décident de resortir ensemble mais ils doivent trouver une solution car Hilary n'est pas du tout d'accord. Charlie quitte la maison des Scheppers et arrive de plus en plus fatigué à l'école, ce qui inquiète Mélanie. La père de Mai débarque de Hong Kong sans prévenir, elle refuse de le voir pour commencer, avant que Katarina la convainc du contraire.