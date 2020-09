Hartley, coeurs à vif - S05 E36 - Bonne guerre

Charlie et Mélanie sortent ensemble mais se dispute quand Mélanie obtient une note plus basse que celle de Charlie. Anita ne supporte plus le comportement de Drazic envers les autres. Celui-ci s'étant moqué d'un aveugle, elle le contraint à se mettre dans sa peau afin de se rendre compte de la méchanceté des gens. Katarina vend des photos de Ryan sous la douche, prises an cachette. Pour se venger, celui-ci dépose alors des annonces dans un magazine de rencontre au nom de Katarina.