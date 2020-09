Hartley, coeurs à vif - S05 E39 - La fin d'une époque

Le lycée Hartley va bientôt fermer, le bâtiment n'est plus en état. Les élèves vont donc changer d'établissement et cela a différent effet. Anita et Mai organise des spectacles afin de récolter de l'argent Katarina réalise qu'elle a encore des sentiments pour Charlie mais ne pensant pas avoir de nouvelle chance avec lui, elle décide de quitter Sydney. Charlie, après avoir réfléchi longuement, la rejoins dans le car et part avec elle. Les élèves apprennent que Mr Bailey va être transférer avec eux dans leur nouveau lycée.