Hartley, coeurs à vif - S06 E01 - Nouveau lycée

Les élèves sont très stressés quand ceux-ci doivent faire leur rentrée dans leur nouvelle école. L'accueil n'est pas doux, ils se font qualifiés dès le début de "déchets". Ils sont en retard pour les leçons, Anita se fait enfermer dans les toilettes, Mai cherche désespérément un casier et Drazic veut participer un concours de rollers. Ryan craque pour Nikki, une élève de sa classe, ce qui provoque la colère de Kurt. Drazic gagne le concours de roller et réussi donc à se faire accepter lui et ses amis.