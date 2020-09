Hartley, coeurs à vif - S06 E05 - Fin de mois difficile

Jeff Scheppers, le père de Ryan et Anita arrive une semaine plus tôt chez eux. Il veut rattraper le temps perdu mais se montre sévère envers Anita, contrairement à Ryan avec qui il partage beaucoup de chose. Un nouvel étudiant arrive au lycée, Andrew. Mai et Drazic n'ayant plus d'argent, commence à voler au Shark Pool de la nourriture.