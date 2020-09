Hartley, coeurs à vif - S06 E09 - La gouvernante

Anita et Ryan sont libres, leur père est reparti mais cela ne dure pas longtemps. Une gouvernante vient s'installer avec eux, Kath Livingston. Elle arrive chez eux avec sa fille Sarah et se montre encore plus stricte que l'était leur père. Un élève est poignardé au lycée, Mlle Barnett fait donc fouiller tout le monde. Kurt fait part de sa passion pour la biologie sous-marine à Nikki.