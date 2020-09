Hartley, coeurs à vif - S06 E12 - Agression ou accident

Ryan a été renvoyé de l'équipe de foot à cause de ce qu'il a fait à Kurt. Il déprime et ne va plus en cours, ce qui l'amène à faire la connaissance d'un certain Mario qui lui propose de la drogue. Kurt va mieux mais s'inquiète pour son père qui se voit proposé un nouveau travail : barman.