Hartley, coeurs à vif - S06 E15 - Drogue

Ryan va de plus en plus mal, il ne rend pas ses devoirs et arrive en retard. Barnett le convoque. Mai propose à Nikki de chanter dans une radio. Celle-ci le fait et signe un contrat mais il se trouve que c'est une arnaque. Anita s'inquiète pour son frère qui lui vole de l'argent et après que Drazic lui avoue que Ryan a des problèmes avec la drogue. Anita en veut à Kurt, qu'elle considère comme responsable. Sarah est embauchée au Shark Pool.