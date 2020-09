Hartley, coeurs à vif - S06 E18 - Tout se sait

L'ambiance à l'entrepôt n'est pas au beau fixe du fait de ce qu'il s'est passé entre Mai et Drazic la veille. Kurt croit que cela vient de lui et décide d'organiser une fête. Durant celle-ci, Mai avoue tout à Anita. Ryan découvre que le propriétaire d'un foyer pour personne âgée abuse de son pouvoir et profite de ses résidents. Sarah introduit un virus dans l'ordinateur de Mlle Barnett.