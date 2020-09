Hartley, coeurs à vif - S06 E20 - Le combat des filles

Même si sa mère n'approuve pas sa relation, Sarah continue de voir J.J. Cependant, celle-ci tombe de très haut quand elle le voit dans les bras d'une autre fille. Elle décide donc de quitter la ville avec sa mère, elles retournent vivre à la campagne. Kurt et Nikki font tout pour sauver un homard dans un restaurant de la ville. Ils le ramènent à l'entrepôt et découvrent au petit matin que Drazic s'en est emparé. ... Les filles veulent une pièce à elles seules, où les garçons n'auront pas accès ce qui ne fait qu'empirer la situation entre les filles et les garçons. Anita réalise les sentiments qu'elle ressent encore pour Drazic.