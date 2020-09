Hartley, coeurs à vif - S06 E21 - Changement de proprio

Kurt retrouve un ami à lui, Lachlan et il se joint à lui et ses amis pour faire du sport. Ceux-ci ont des idées radicales auxquelles Kurt adhère malheureusement. Il réussit d'ailleurs à convaincre Anita du bien fondé de tout ceci. Drazic surprend D'Espo en train de voler dans la caisse du Shark Pool. Il décide de le dénoncer mais apprend que c'est le nouveau patron du Shark Pool. Mai démissionne en apprenant cela. Drazic ne supporte pas non plus son nouveau patron mais reste car celui-ci lui reverse une partie des profits de du Shark Pool. Nikki n'a plus de succès auprès des producteurs, Ryan décide alors de lui venir en aide et de lui faire réaliser un clip.