Hartley, coeurs à vif - S06 E23 - Les Delaine

Un nouveau professeur arrive au lycée et son fils est un élève, Lee Delaine, mais son arrivée passe inaperçue. Drazic exige qu'il passe une série de tests plus stupides les uns que les autres avant de pouvoir jouer avec eux au basket. Nikki se confie à Anita à propos de Kurt, elle ne l'aime plus et lui annonce lors d'un repas organisé par celui-ci le lendemain. Kurt ne supporte pas cette rupture et se met à boire. Ryan ne supporte pas de ne pas être considéré de la même manière que Drazic en tant qu'employé du Shark Pool et menace de démissionner. Il est alors promu manager ...