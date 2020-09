Hartley, coeurs à vif - S06 E24 - Bon retour Sarah

Sarah est de retour. Elle a laissé sa mère et reviens vivre seule pour continuer sa scolarité à Hartley. Drazic et Kurt s'ennuient depuis que Mai est partie. Ils décident alors d'aller draguer et ils rencontrent une dénommée Penny. Lee essaye toujours de s'intégrer du mieux qu'il le peut. Lee se débrouille alors pour trouver une voiture pour Nikki ... Sarah ne s'entend pas du tout avec son propriétaire et le soupçonne d'être violent envers sa femme. Ryan lui conseille d'en parler et quand le professeur Delaine apprend ceci, il l'invite à s'installer chez lui ...