Hartley, coeurs à vif - S06 E26 - Homophobie

Kurt et Paul deviennent amis et décide de s'inscrire à un concours de canoë ensemble. Anita se sent attirer par Paul mais celui-ci lui avoue son homosexualité. Kurt, qui finit par l'apprendre, prend mal le fait qu'il lui ait caché cela et commence à avoir des doutes sur les véritables intentions de Paul. Nat donne un devoir à faire en groupe. Sarah est avec Lee mais préférerait Ryan pour qui elle craque depuis quelques jours. Lee lui dit d'écrire une lettre. Ce dernier la fait parvenir à Ryan sans que celui-ci sache qu'elle vient de Sarah. Nikki travaille au fast food du lycée et décide de remplacer les aliments par de la nourriture bio, ce qui ne plait pas à tout le monde. D’Espo décide alors de faire concurrence à Nikki et d'ouvrir un stand devant le lycée.