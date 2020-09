Hartley, coeurs à vif - S06 E29 - Esclavagisme moderne

Nikki, toujours plus féministe dans l’âme que jamais, est indignée par la situation professionnelle d’Olga, la mère de Tasha. Elle trouve qu’elle se fait exploiter et la pousse à se rebeller et demander des dommages et intérêts. Mais tout ne se passe pas comme prévu et Nikki le comprend quand le lendemain Tasha ne vient pas à l’école …