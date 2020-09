Hartley, coeurs à vif - S06 E31 - Inhibitions

Anita et Ryan semblent avoir une excellente idée. Ils encouragent leur conjoint respectif, Sarah et Kurt à s’engager à jouer dans une pièce pour le cours de théâtre. Chacun n’y voit que du bénéfice. Cependant, ils changent vite d’avis quand ils se rendent compte que dans la pièce il y a une scène d’amour et que Kurt et Sarah vont devoir s’embrasser mais surtout s’entrainer longuement à s’embrasser avant de jouer cette pièce sur scène.