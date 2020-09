Hartley, coeurs à vif - S06 E33 - Vieille rancune

Un championnat interscolaire de basket à lieu. Tous les garçons y participent et Anita doit filmer le prochain match afin que la classe puisse l’étudier ensuite. Cependant, celui-ci ne se déroule pas comme prévu et fini en bagarre générale. L’enregistrement d’Anita va alors avoir un grand rôle dans la résolution de l’histoire mais surtout dans le triangle amoureux que forme Kurt-Anita-Drazic. D’Espo propose à Ryan, Lee, Nat et Dennis de participer avec lui à une partie de Paintball.