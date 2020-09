Hartley, coeurs à vif - S06 E34 - Frère caché

Anita se porte volontaire pour consacrer un peu de son temps dans une maison pour jeunes handicapés. Elle se lie d'amitié rapidement avec Mickaël, un trisomique et est surprise peu de temps après de voir Dennis quitter l'établissement. Elle apprend donc que Mickaël est le frère de Dennis, mais que celui-ci a honte de cette situation. Kurt ne supporte plus de vivre à l'entrepôt avec Drazic et essaye par tous les moyens de se débarrassant de lui, allant jusqu'à demander des conseils à Bob Rainer un agent immobilier. Lee veut impressionner une jeune fille et Ryan lui conseille d'organiser une fête. Cependant, cela ne se passe pas comme il l'avait prévu et il se rapproche de Nikki. Dennis profite de cette fête pour présenter officiellement son frère à ses amis.