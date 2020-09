Hartley, coeurs à vif - S06 E35 - Le chérubin

Nikki rate de plus en plus les cours. Elle passe le plus clair de son temps dans un parc au pied d'une statue croyant qu'elle lui parle. Lee tente de l'aider et l'invite à dormir chez lui, ce qui révolte son père le lendemain matin avant de se rendre compte que la jeune fille à vraiment besoin d'une aide psychologique. Ryan trouve une copie de l'examen que la classe va avoir dans la photocopieuse. Kurt veut qu'Anita lui prouve qu'elle a bien tourner la page sur son histoire avec Drazic et lui fait donc remplacer la photo qu'elle a dans son portefeuille. Cependant, Anita n'est pas vraiment détachée et fini par mettre un terme à leur histoire.