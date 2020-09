Hartley, coeurs à vif - S06 E36 - Alzheimer

Kurt se met en tête de trouver une compagne pour une tortue et pour cela il a besoin d'argent. D'espo décide d'organiser une soirée strip-tease au Shark Pool afin de l'aider. Nikki est sortie de l'hôpital mais ne supporte pas l'attention que Lee lui porte constamment. Ryan et Sarah demande à Drazic s'il peut héberger un de leur vieil ami pour lui empêcher d'être transférer dans une autre ville. Mais ils se rendent vite compte que le vieux monsieur n'a plus toute sa tête et que la maison de retraite est la seule solution pour lui, malade d'Alzeimer.