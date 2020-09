Hartley, coeurs à vif - S06 E39 - Concours débile

Anita lance une pétition avec son frère afin de montrer son mécontentement quant à la vente d’un parc où ils allaient jouer étant enfant à des promoteurs immobiliers. Drazic et Kurt participent à un concours pour gagner une chaine stéréo. Ce concours se passe dans la grande roue d’un parc d’attraction. Nikki et Lee ont un devoir à faire ensemble, Nikki l’a déjà bien commencé mais Lee découvre qu’elle n’a fait que recopier tout dans un livre. Elle n’arrive plus à assumer toute le travail que le lycée lui donne et décide de tout quitter.