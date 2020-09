Hartley, coeurs à vif - S06 E40 - Seul et incompris

Kurt a un comportement des plus perturbants. Il est agressif envers tout le monde, provoque des bagarres et frappe même son professeur, Mr Delaine. Barnett le renvoie donc en prévenant la police de cet incident. Drazic et Ryan joue le repas du soir au dé. Et cela ne s’arrête pas là, ils jouent tout au dé même les discours à tenir aux femmes qu’ils aiment ce qui provoque des disputes entre Ryan et Sarah et Drazic et Anita. Lee ne supporte plus le rôle de maman poule de Jill et lorsqu’elle l’invite à une fête avec elle, il décide lui-même de ce qu’il portera ...