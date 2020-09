Hartley, coeurs à vif - S07 E03 - Possessive

Kurt est de retour à Hartley mais tout ne se passe pas bien avec Lee. Sarah voudrait partager sa passion pour le patin à glace avec Ryan mais celui-ci ne s’y intéresse pas. Elle participe à une compétition et fait la rencontre d’un jeune garçon qui ne reste pas insensible à son charme. D’Espo investit dans un baby-foot afin d’attirer la clientèle. Drazic adore cette idée et y passe son temps ce qui ne plait pas à Jet. Elle décide de se venger et saccage le Shark Pool.