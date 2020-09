Hartley, coeurs à vif - S07 E04 - Mauvaise influence

Jet et Drazic perturbent les cours et Barnett est obligée de menacer Jet de la renvoyer en centre de détention si cela continue. Anita s’inquiète pour Drazic et lui fait part de ce qu’elle pense, ce qui ne plait pas à Jet qui agresse Anita dans les toilettes. D’Espo reçoit une livraison de 300 pâtés et ne sait pas quoi en faire. Ryan lui propose d’organiser un concours.