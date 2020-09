Hartley, coeurs à vif - S07 E05 - Profiteur

Les garçons jouent au basket dans la cours et Ryan s’accroche au panier. Malgré l’avertissement de Barnett, il recommence, ce qui fait tomber le panneau sur Drazic. Ce dernier est blessé et va à l’hôpital. Celui- ci en profite alors pour se faire servir par un Ryan se sentant coupable. Sarah n’apprécie pas l’art de la nouvelle étudiante et lui vole alors son tableau afin d’empêcher que celui-ci ne soit exposé dans un musée. Lee a très envie d’aller à un concert mais celui-ci est complet. Dennis décide alors de lui venir en aide pour qu’il puisse avoir des places tout de même.