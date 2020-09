Hartley, coeurs à vif - S07 E08 - Enceinte

Sarah est enceinte, Ryan lui conseille d’avorter car ils ne sont pas prêts à être parents mais celle-ci en parle à son père et décide donc de garder l’enfant. Drazic et Lee doivent nettoyer la cour du lycée. Lee tombe sur une araignée alors qu’il en a une peur phobique. Barnett décide donc de faire venir un spécialiste en araignée pour l’aider à vaincre ses peurs. Kurt souffrant du dos demande à Isabel de lui faire un massage. Cela ne plait pas à Thania car elle a des sentiments pour lui et est jalouse du rapprochement qu’il a avec sa mère.