Hartley, coeurs à vif - S07 E09 - Sorties dangereuses

Thania et Anita en ont marre des garçons du lycée, elles décident donc de sortir en boite de nuit mais tout ne se passe pas bien. Thania boit trop, se laisse approcher par n’importe qui et manque même de se faire violer. Dennis veut séduire Spike, il demande de l’aide à Drazic. Dennis et Lee décident de ne plus avoir honte d’être vierge et de l’annoncer à tout le monde. Le lendemain cependant, seul Dennis en a le courage. Tout le monde apprend que Sarah est enceinte. Ryan veut être là, l’épauler mais elle le repousse toujours. Lors d’un baby-sitting, un papa débarque et veut prendre son enfant alors qu’il n’en a pas la garde. Sarah ne sait pas quoi faire mais Ryan arrive à trouver les mots et à arranger la situation. Sarah apprécie cela et décide donc de lui pardonner et de se remettre avec lui.