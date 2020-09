Hartley, coeurs à vif - S07 E10 - L'album de lycée

Barnett veut faire un album du lycée. Thania et Drazic sont volontaires. Ils prennent alors des photos des plus originales ne mettant pas les élèves à leur avantage. Lee ne supporte plus les disputes entre ses parents et essaye de les réconcilier en leur organisant un diner en tête à tête. Ryan devient agressif suite à son échec pour intégrer l’équipe de cricket.