Hartley, coeurs à vif - S07 E12 - Révisions et panique

L’examen est proche. Ryan, Kurt et Drazic font un pacte, aucun d’eux ne doit réviser. Anita est très stressée car elle n’a pas ses livres de révisions et essaye de réviser en utilisant internet avec Dennis. Drazic a des rendez-vous mystérieux avec une fille plus âgée que lui : un prof qui l’aide à réviser …