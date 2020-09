Hartley, coeurs à vif - S07 E15 - Petits boulots

Anita et Sarah suivent les cours d’été, Barnett leur propose un emploi. Mais Sarah va vite être licenciée car elle est enceinte. Dennis et Drazic se lancent eux aussi dans une affaire, ils prennent la tondeuse du lycée et tondent les pelouses des personnes âgées.