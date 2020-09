Hartley, coeurs à vif - S07 E17 - Rentrée et chômage

C’est la rentrée scolaire, un nouveau proviseur fait son arrivée : Allan Carson et de nouvelles règles s’installent ce qui ne plait pas à Lee. Drazic perd son emploi au Shark Pool, il s’inscrit au chômage sur les conseils d’Anita. Une équipe de journaliste décide de réaliser un reportage sur lui et sa recherche d’emploi. Jackie Cassis une nouvelle prof trouve qu’il y a trop d’élève dans sa classe, elle organise donc un test pour départager Thania et Zac un nouvel élève afin de voir lequel a le plus sa place dans sa classe.