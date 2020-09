Hartley, coeurs à vif - S07 E23 - Dennis et Sophie

Dennis demande à Marc d’organiser un rendez-vous à quatre. Marc invite donc Angie et son amie Sophie. Sophie n’a pas une taille « mannequin » mais Dennis craque tout de même pour elle pourtant il nie quand Marc lui en parle. Prince, le cheval de Carly est malade et doit être piqué. Gem demande à Lee de l’annoncer à sa sœur. D’Espo n’a plus les moyens de payer le salaire de Thania. Elle loue alors une machine à café, fait des gâteaux et les vend au lycée. Tout va bien jusqu’à ce que D’Espo décide lui aussi de créer un bar au lycée. Drazic quant à lui n’apprécie pas qu’une autre élève ait le casier d’Anita.