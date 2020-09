Hartley, coeurs à vif - S07 E24 - Dépression

Lee et Zac choisissent Gemma pour interpréter la chanson de Lee à un concours. Un rapprochement à alors lieu entre Zac et Gem. Dennis n’arrête pas de regarder les autres filles ce que ne supporte pas Sophie, elle se sent alors complexé et entame un régime. Drazic n’a plus le moral, Thania décide de lui offrir un cochon afin de lui redonner le sourire.