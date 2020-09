Hartley, coeurs à vif - S07 E25 - Trahi par son ami

Gem enregistre la chanson. Lee ne supporte pas la relation que Zac entretient avec Gem et il le mets donc à la porte de chez lui. Marco a donné des habits à des SDF et est surpris quand il voit une de ses vestes sur le dos de Drazic le lendemain. Drazic finit par admettre qu’il n’a pas d’argent pour s’acheter des habits et qu’il fait donc des échanges parfois avec des SDF. Marc décide alors de lui apporter des habits à lui qu’il ne met plus. Petra, une jeune fille sourde fait son arrivée au lycée. Dennis et ses amis ne sont pas sympathiques avec elle jusqu’à ce qu’il découvre qu’elle est en fait professeur.