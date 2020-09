Hartley, coeurs à vif - S07 E26 - L'étudiante surprise

La famille Delaine est surprise de voir arriver Clare Grant, une étudiante anglaise. Jill se souvient alors que Nat avait fait une demande pour un échange interscolaire. Son premier jour au lycée n’est pas de tout repos pour elle : habituée aux écoles bourgeoises d’Angleterre, elle se retrouve à Hartley… elle se sent supérieure aux autres et la classe ne tarde pas à lui faire payer…mais elle réalise finalement qu’ils sont eux-mêmes et elle leur fait une démonstration de danse ‹elle fait de la danse classique› sur le toit du lycée. Sa relation avec les autres élèves s’améliore. Zac a emménagé à l’entrepôt, mais il est aussi fauché que Drazic. Thania, ne voulant pas payer le loyer toute seule, leur suggère de trouver un job. Ils en trouvent un : Récolter de l’argent pour la sauvegarde des koalas en étant eux-mêmes déguisés en koala. Jackie est désignée comme le nouvel entraîneur de softball mais elle n’a aucune connaissance de ce sport. Marc décide de l’aider en échange de cours particuliers. Jackie accepte.