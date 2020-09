Hartley, coeurs à vif - S07 E27 - Amour à sens unique

La passion de Marc envers Jackie grandie. Il la suit partout, n’arrête pas de lui poser des questions sur sa vie privée. Jackie demande alors à Thania si Marc a une petite amie. Quand Thania le répète à Marc, il est ravi et pense qu’elle est aussi intéressée par le jeune homme et il va la voir chez elle. En colère, elle lui demande d’arrêter son petit jeu et de ne plus la harceler. Le lendemain, elle en parle à Carson qui demande à Marc de se tenir à distance de Jackie. Sinon, il risque l’expulsion. Gem décide de prendre des cours de chant au lycée. Elle et Zac décident de faire un break dans leur relation. Jill sort avec son patron, Warwick. Lee ne l’apprécie pas beaucoup et a l’impression qu’il veut remplacer son père, parti quelques mois auparavant. Mais grâce à Clare, Lee commence à l’apprécier petit à petit.