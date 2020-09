Hartley, coeurs à vif - S07 E28 - Fausses rumeurs

Warwick s’entend plutôt avec Lee à présent, et il le laisse conduire les voitures luxueuses provenant de sa concession auto. Il sort tous les soirs avec Jill qui semble se lasser. Elle le quitte et Warwick la renvoie. Lee, furieux, va voir Warwick pour lui dire ce qu’il pense de lui. Zac observe Clare pendant qu’elle danse. Celle-ci lui dit clairement qu’il l’intéresse mais Zac hésite tant qu’il ne sait pas où il en est avec Gem. A la fin de l’épisode, lui et Clare s’embrassent. Le cours de science porte sur les drogues douces. Pour ne pas paraître bête, Jackie laisse sous-entendre qu’elle a déjà fumé ce genre de substance. Le lendemain, elle trouve un colis contenant un « joint » sur son bureau. Elle soupçonne alors Amo, mais ce n’est pas lui. Elle décide d’aller voir Carson, mais en apercevant Marc, elle suppose que ça peut être une vengeance personnelle de sa part alors elle ne dit rien et va le voir, cependant Marc nie.