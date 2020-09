Hartley, coeurs à vif - S07 E29 - Devoirs d'Histoire

Thania et Marc ont un devoir d’Histoire à faire ensemble. Ils doivent retrouver deux anciens élèves excellents en Histoire pour leur demander si le fait d’étudier l’Histoire leur à apporter quelque chose dans leur vie ou non. La première, Béatrice, est facile à trouver, elle est professeur d’Histoire à l’université. Le second, Andrew, est plus dur à retrouver. Andrew avoue à Thania et Marc qu’il a eu une histoire d’amour avec Béatrice. Alors les deux lycéens organisent un rendez-vous de retrouvailles pour Béatrice et Andrew. Marc et Thania obtiennent une excellente note pour ce devoir. La place de secrétaire au lycée est libre. Lee en parle à sa mère qui postule et obtient le job. Lee est intéressé par Daphnée ‹celle qui a pris le casier d’Anita› mais celle-ci ne veut même pas lui parler. Jill intervient en faveur de son fils en lui disant qu’il est fameux guitariste. Daphnée demande alors à Lee de lui jouer une chanson.