Hartley, coeurs à vif - S07 E30 - Liberté retrouvée

Thania est très touchée que Marc lui ai acheté un collier. Elle réalise en ce moment un projet scientifique grâce à des psycho-tests. Elle persuade Marc de le faire. Il accepte si elle le fait avec lui. Mais elle fait un test de compatibilité et découvre que tous les deux ne sont pas compatibles du tout. Elle décide alors de ne pas pousser plus loin leur relation. Mais Marc, persévérant la rejoint alors au Shark Pool et lui fait comprendre qu’un psycho-test ne peut pas briser leurs sentiments. Draz arrive à la fin de sa période probatoire. Zac le persuade de faire une petite fête histoire de marquer le coup. Il accepte malgré les mises en garde de son agent de probation. Mais il n’a pas de sous et s’arrange avec le livreur de nourriture du lycée pour récupérer les invendus encore mangeable. L’employé accepte et lui fournit même un barbecue. Mais il commence à déchanter quand il s’aperçoit que le barbecue appartient au lycée, dans ce cas, il est peut être volé. Lors de cette fête, Draz stresse a mort, Il demande de ne pas mettre trop fort la musique…mais la police arrive quand même après avoir reçu une plainte du voisinage