Hartley, coeurs à vif - S07 E31 - La gothique

Une nouvelle élève arrive à Hartley : Tess. Elle est Gothique et s’habille toujours en noir. Tout le monde la surnomme la sorcière. Elle jette un sort à Dennis car il lui mène la vie dure. Le lendemain il est couvert de plaques rouges et trouve un rat mort dans son casier. Carson trouve que les élèves réagissent exagérément et décide de faire le procès de Tess afin de décider si oui ou non elle est une sorcière. Le jugement est en faveur de Tess. Thania et Marc ont un petit différent sur le rôle des hommes et celui des femmes. Jackie décide d’organiser un concours. Thania propose les échecs. Marc gagne la 1ère partie en déconcentrant Thania. La 2ème est déclarée nulle et Jackie décide d’arrêter cette compétition. Thania dit à Marc que tout est fini entre eux car il est trop macho. Ils décident alors de régler leurs comptes par des tirs au but au foot. Mais le match est égal et tout rentre dans l’ordre pour nos amoureux.