Hartley, coeurs à vif - S07 E32 - Mort d'un père

Tim, le père de Tess aimerait que sa fille sorte plus souvent. Elle lui promet de l’accompagner à un cours de " Tai-chi ". Là-bas, elle croise Dennis. Tous les deux apprennent à se connaitre et deviennent amis. Zac rencontre une fille, Gina, qui est la cousine de Marc. Ce dernier demande alors à Zac de l’oublier. Mais il les voit tous les deux en train de s’embrasser au Shark Pool. En colère, il renvoie Gina chez elle et frappe Zac. Thania lui fait comprendre qu’elle ne peut tolérer qu’il réagisse comme ça. Il s’excuse alors auprès de Zac et Gina et organise une sortie à 4. Zac et Gina s’aperçoivent alors qu’ils n’ont pas beaucoup de points en commun. Draz est furieux après son père quand il découvre qu’il a volé ses amis. Quand Dragan vient rendre l’argent et s’excuser, Drazic le frappe et Dragan se retrouve à l’hôpital. Draz apprend alors que son père à un cancer. Il décide d’être plus gentil avec lui et il passe beaucoup de temps avec lui. Il pardonne à son père toutes ses années de souffrance. Une après-midi, Dragan fait un malaise et meurt à l’hôpital.